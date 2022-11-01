女星孟耿如今年產下愛女玉米後，與老公黃子佼成為真正的女兒奴，過去她就曾在相關訪問中提到，自己生了小孩後開始會留心嬰幼兒相關產品，看到可愛的好用的「就會想打包直接帶回家」。而昨（1日）應babyMadison之邀，為精品童裝站台的她直言如果可以的話，真的會全部幫玉米帶回家。

babyMadison是微風旗下的精品童裝品牌，代理了Burberry Kids、Fendi Kids、Moschino Kids等一線精品童裝，而孟耿如一看到童裝可愛又迷人的模樣，就動了想幫女兒玉米打扮的念頭。她笑說Burberry Kids中的Thomas泰迪熊棉質三件連身裙禮盒不僅實穿，有著熊寶貝的設計相信也會是玉米的愛；亦或是Moschino Kids經典熊嬰幼兒兩件組，她也想幫女兒打包帶回家，為玉米好好妝點一番。

而babyMadison為了慶祝首度進駐高雄，同時結合漢神本館周年慶，也開放於周年慶期間全面8折的優惠，同時消費滿一萬抵一千，滿二萬抵二千五（配件與用品除外），讓新手爸媽都能好好打扮自己的「心肝寶」。

babyMADISON高雄漢神店照。（微風提供）