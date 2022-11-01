南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，貴賓參觀體驗。（南華大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，貴賓參觀體驗。（南華大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，貴賓參觀體驗。（南華大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南華大學與全台131所高中職校進行電子書資源共享簽約。（南華大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南華大學因應科技趨勢，將校內極端無盡藏圖書館書扉藝廊大改造，運用高科技的擴增實境AR、虛擬實境VR、混合實境MR3種技術打造延展實境XR，更融接多媒體互動科技，導入元宇宙元素，重新詮釋圖書館的美學藝術，今不但舉行「新媒體XR互動展」開幕儀式，也與全台131所高中職校進行電子書資源共享簽約儀式。

南華大學校長林聰明表示，數位化時代，閱讀媒介與形式打破傳統既有的框架，促成電子書崛起，近年校內逐年增加電子書預算，以提供師生多元閱讀資源，除便利性，也能落實無紙化、減碳理念，圖書館更因此購入UDN、HyRead 及iRead3大電子書平台，並將此資源分享給全台131所高中職，3家電子書聯盟每年總計提供約950冊不同電子書，且據各平台業者說法，這次是有史以來最多學校簽約共享電子書資源。

林聰明進一步指出，為讓圖書館不只是閱讀空間，多年前即建置「書扉藝廊」，不定期邀請藝術家策展或開放校內師生展出成果作品，因應科技趨勢，身為產品與室內設計學系講座敎授的圖書館館長賴淑玲，帶領產品與室內設計學系碩士班研究生與樂澄創意公司業師合作，導入AR、VR、MR及互動科技技術，開發建置實體及虛擬線上VR展覽藝廊，希望將最原汁原味的原生創作與最新科技碰撞，賦予作品新的生命及藝術價值。

首展即隆重邀請知名環保創作者洪晧倫展出「順化即明─大地原色新媒體XR互動展」，今開展儀式上，賴淑玲與洪晧倫一一為貴賓進行導覽介紹，賴淑玲說，該展透過AR擴增實境，可讓觀賞者透過手機或平板看到畫作上所呈現的虛擬景物及其意境。VR虛擬實境則是運用頭戴式顯示器，讓觀者彷彿走進作品場景身歷其境，MR混合實境則是戴著半罩式頭盔，眼睛看得到實景，但是虛擬物件及動畫皆能在顯示器上呈現。

南華大學電子書ARVRMR林聰明南華大學因應科技趨勢，將校內極端無盡藏圖書館書扉藝廊大改造，運用高科技的擴增實境AR、虛擬實境VR、混合實境MR3種技術打造延展實境XR，更融接多媒體互動科技，導入元宇宙元素，重新詮釋圖書館的美學藝術，今不但舉行「新媒體XR互動展」開幕儀式，也與全台131所高中職校進行電子書資源共享簽約儀式。

南華大學校長林聰明表示，數位化時代，閱讀媒介與形式打破傳統既有的框架，促成電子書崛起，近年校內逐年增加電子書預算，以提供師生多元閱讀資源，除便利性，也能落實無紙化、減碳理念，圖書館更因此購入UDN、HyRead 及iRead3大電子書平台，並將此資源分享給全台131所高中職，3家電子書聯盟每年總計提供約950冊不同電子書，且據各平台業者說法，這次是有史以來最多學校簽約共享電子書資源。

林聰明進一步指出，為讓圖書館不只是閱讀空間，多年前即建置「書扉藝廊」，不定期邀請藝術家策展或開放校內師生展出成果作品，因應科技趨勢，身為產品與室內設計學系講座敎授的圖書館館長賴淑玲，帶領產品與室內設計學系碩士班研究生與樂澄創意公司業師合作，導入AR、VR、MR及互動科技技術，開發建置實體及虛擬線上VR展覽藝廊，希望將最原汁原味的原生創作與最新科技碰撞，賦予作品新的生命及藝術價值。

首展即隆重邀請知名環保創作者洪晧倫展出「順化即明─大地原色新媒體XR互動展」，今開展儀式上，賴淑玲與洪晧倫一一為貴賓進行導覽介紹，賴淑玲說，該展透過AR擴增實境，可讓觀賞者透過手機或平板看到畫作上所呈現的虛擬景物及其意境。VR虛擬實境則是運用頭戴式顯示器，讓觀者彷彿走進作品場景身歷其境，MR混合實境則是戴著半罩式頭盔，眼睛看得到實景，但是虛擬物件及動畫皆能在顯示器上呈現。