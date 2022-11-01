新冠肺炎疫情已進入收尾階段，各國政府逐漸解封，在台灣國境開放後，安盛投資管理董事總經理暨亞太區業務主管林忠漢11月1日率先來台宣示，後疫時代更看好台灣的資產管理市場發展潛力，「台灣是亞洲市場重中之重」儘管市場投資氣氛低迷，但從今年5月就開始走遍全球的林忠漢發現，投資人對股票信心回來了，尤其是評價面具吸引力「歐股、亞股」但他強調，「靈活調整資產配置，以掌握市場機會與降低風險」，仍是2023年最穩妥的投資方式。

林忠漢指出，疫情期間發展各國業務都以視訊為主，最高紀錄一天可開20場會議，今年五月部份國家解封後就開始出國拜訪客戶，包括法國、新加坡、泰國都陸續拜訪，從今年六月左右就開始看到資金回流，法人機構資金流入抗通膨債、美元投資級債，而一般零售通路，則是偏好全球平衡型基金，近期投資人則是關注到「歐洲、亞洲」股票已開始具有吸引力，對美股則是持「中性」看法。

林忠漢指出，台灣是亞洲中很重要的市場，因為投資人對基金認知度較深、較成熟，而安盛投資管理(AXA Investment Managers)為安盛集團旗下的資產管理公司，總管理資產達1兆美元想在亞洲成功發展就必須找到對的合作夥伴，很幸運能在疫情前與富盛投顧合作推廣安盛的理念與產品給同業與政府機構。 林忠漢表示，2020年新冠疫情發生以來，安盛投資管理持續積極在台灣的業務發展，持續帶給台灣投資人更多產品選擇，2022年引進環境、社會及治理基金(ESG)概念的「安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金」至少將其70％之淨資產投資於與基金投資主題相關的公司，且投資組合內ESG分析覆蓋率至少為本子基金淨資產之90％。目前台灣已核備的基金主題廣泛多元，如美國非投資等級債券基金、最佳收益基金、泛靈頓歐洲房地產基金等，提供多元且優質產品選擇給台灣投資人。

針對部分投資人擔心美國升息將持續影響美股下跌，林忠漢表示，安盛投資管理了解並在乎投資人需求，台灣投資人特別注重基金收益，但市場大幅波動時期，能避免短期風險並抓住長期投資報酬率的平衡型基金，就很建議納入投資組合，該類型基金最大特點就是兼具股債配置、可有效抵禦市場波動並掌握長期投資獲利。

以安盛環球基金-最佳收益基金為例，這檔主要投資成熟歐洲市場，標的包括股票、公司債、另類收益資產及金融衍生品的境外基金，根據境外基金觀測站統計，安盛環球基金-最佳收益基金從2022年4月到9月，國人持有金額增加幅度高達37.5倍。

林忠漢強調，「靈活調整資產配置，以掌握市場機會與降低風險」，是他給投資人明年的投資建議，他說明，雖然疫情已經接近結束階段，但緊接而來的通膨壓力及經濟成長下行風險是未來市場的疑慮，對一般投資人來說，減碼高風險的投資部位，逐步增加投資組合的避險資產，再隨著市場的最新動態，進行多樣性資產配置，靈活的追求收益機會，是比較適合的投資策略。