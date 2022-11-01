基隆市交通處1日表示，由於1日上午11時許，在國道1號汐止交流道發生邊坡滑落事件。因此影響部分基隆往台北的國道客運路線，但因增加改道繞行時間恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或臺鐵等前往目的地。

基隆市交通處指出，受到影響的國道客運，包括1088（暖暖─松山車站）、1550（基隆─台北）、9026（安樂區─南港轉運站）、1880（基隆─羅東）等路線，國道業者均以維持現有站位的改道動線行駛，但因增加改道繞行時間恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或臺鐵等前往目的地。

目前國道1號南向汐止交流道及連接國道3號的集散道持續封閉管制，國道公路警察及基隆市交通處都建議用路人改道。若基隆、八堵地區車輛要往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。其他地區車輛也可以多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

據瞭解，南向汐止交流道及往國道3號的集散道預期到明日仍難通車，也可能影響2日的上下班車流，民眾最好先有心理準備。