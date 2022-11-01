婦人的電動三輪車疑似撞到斜坡路緣石導致爆炸起火，整輛車被燒毀，停在一旁的客運車頭也被波及。（翻攝影片）

今(1)日台中市下午驚傳火燒車意外，有名婦人行經自由路三段、自由三街口時，在一旁停有客運的停車格旁下車，並打算將電動三輪車從旁邊的人行道斜坡牽引上去時，疑似撞到路緣石，導致電池爆炸起火，爆炸瞬間還可看見客運車頭前噴出大量濃煙，婦人則趕緊將電動三輪車牽到一旁，但客運車頭也遭受波及，而婦人的電動三輪車也整輛燒毀，自己也遭燙傷送醫救治。

婦人騎著電動三輪車在一旁停在車格內的客運前停下，並打算要將車從一旁的人行到斜坡牽引上去，沒多久便突然看見客運車頭前噴出黑煙，婦人又趕緊將電動三輪車簽到客運車頭右側前方，此時可以看見電動三輪車底冒出火花，接著整輛車開始燃燒。

酒紅色的電動三輪車被燒到部分漆黑，車子坐墊也被燒到只剩底不的彈簧，而人行道的斜坡上，也可看見因爆炸後噴出來的碎片，以及被燒焦的痕跡。

台中市消防局獲報抵達現場，趕緊將火勢撲滅，這起意外也造成停在一旁的客運車頭有火燒痕跡，而電動三輪車不明原因起火燃燒，其起火原因有待警消進一步調查釐清。

婦人的電動三輪車疑似撞到斜坡路緣石導致爆炸起火，整輛車被燒毀，停在一旁的客運車頭也被波及。（翻攝照片）

婦人的電動三輪車疑似撞到斜坡路緣石導致爆炸起火，整輛車被燒毀，停在一旁的客運車頭也被波及。（翻攝照片）