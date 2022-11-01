民進黨縣長候選人劉建國批評雲林縣府在台西推動的產業園區政策，雲林縣政府新聞處今（1日）援引劉建國去年2月的媒體報導，呼籲勿忘過去的堅持，並指其說詞前後不一，此外，雲林縣長張麗善所主張的「一地兩用，地盡其利」，旨在反對一昧種電而扼殺珍貴土地資源，行政院今年8月宣布的魚電共生推動方案，也呼應這一長期規劃。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，劉委員曾在2021年2月表示，「若綠能是建立在破壞原生環境、生態，甚至迫害當地住民生命的基礎上，怎麼還能叫做綠能」，縣府呼籲投入選舉的劉委員切勿忘記過去的堅持，若是為了攻擊縣府而罔顧事實或拋棄價值，前後不一的立場將難以獲得民眾認同。

羅楚東說，張麗善一向主張「一地兩用，地盡其利」，反對一昧種電而扼殺珍貴的土地資源，今年八月行政院宣布漁電共生推動方案，也呼應張麗善的長期規劃，劉建國至今無法理解綠色產業的發展內涵，提出的主張沒有核心價值只有選票目的，短線操作將危害台西地區的長期發展。

縣府建設處表示，張麗善上任後，曾針對該地私有地主做綠能設置意願調查，同意設置面積僅佔三成三，與原預估開發面積有落差；且又因地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅及漁保資格等問題，影響私有地主設置綠能意願，倘若當時台西綠能專區持續開發，不僅難以帶動產業發展，也無法增加就業機會，更會造成相關綠能設施閒置情形。

建設處指出，台西工業區區內70%屬私有地，現況為養殖魚塭地貌，開發須考量養殖戶權益及地主意願，因此縣府調整修正綠能專區，結合產業與綠能並行發展，辦理81.5公頃「台西智慧綠色漁業產業園區」開發計畫，結合觀光休閒及現況養殖產業資源，引進水產生技研發、水產品運輸交易中心、水產品加工業、智慧海水養殖等產業，並結合太陽光電的設置，達到智慧綠色漁業的目標，而產業園區的開發，同時能鏈結麥寮港南公用碼頭的興建，全面促進台西鄉的發展。

建設處提到，行政院在今年8月15日宣布漁電共生推動方案，也是在考量所有地主不同的個人意願後提出的推動方案，方案內容也呼應張麗善的長期主張「一地二用、地盡其利」，而非全區單純作為太陽能電廠，縣府也期望行政院的推動方案應針對台西區開發計劃的土地使用管制，能將相關再生能源發電設備申請規範及辦理流程，詳細納入該方案中。