張善政楊梅競選服務處成立，允諾當選後將楊梅區打造健康示範區。(張善政競選辦公室提供／呂筱蟬桃園傳真)

距離年底大選投票剩下不到1個月時間，桃園市長選情陷入膠著也被藍綠兩黨視為重中之重，國民黨桃園市長候選人張善政在各行政區成立競選服務處，近期也展開密集的掃街行程，其中在楊梅地區的競選服務處成立，幕後有推手國民黨立委張育美，由她提供場地作為競選服務處，張善政也允諾未來當選桃園市長，要攜手將楊梅區打造成桃園數一數二的健康示範區。

由張育美提供天成生醫健康生活館場地，作為張善政楊梅區競選服務處，張善政也說，希望勝選後，該場域能繼續作為傾聽民意的地方，張育美毫不猶豫相當樂意當場允諾。

張善政指出，希望把市政跟鄉親朋友健康能夠結合在一起，將來的醫療健康政策，很需要像天成這樣的小據點，裡面可以給運動的機會，也可以給大家健康諮詢的機會，他也覺得張育美委員很有遠見已經先布點，準備未來跟他做搭配。而未來楊梅的鄉親若有任何事情需要協助，不用專程跑到桃園區的市政府，在現場就能完成一些事政小手續，同時，也能在健康生活館裡面「給自己健康一下」，後續也會透過相關健康與長照政策，把楊梅打造成桃園數一數二的健康區、健康的示範區。