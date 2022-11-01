一場宛如「大屠殺」的首爾梨泰院萬聖派對，156人確定罹難、約149人受傷。悲痛之餘，還要感激許多無名英雄協助搶救工作，其中一對護理師姊妹離事故現場僅10步，花了3小時，對40-50名傷者接力CPR，還向路人借了口紅標記傷勢，挽回至少2條人命。

根據韓媒《東亞日報》報導，年約20多歲的金女是前醫護人員，當晚與同為護理師的姊姊前往慶祝，約莫22點左右，當她們被人潮淹沒在梨泰院美食文化街上，突然聽到隊伍前方有民眾哭喊「出事了，不要再推了」，由於背景音樂實在太大，周圍此起彼落的呼救、哀號根本沒人理。她回憶道，「災難距離我們僅10步，可以說與死亡擦肩而過…」

事故發生後，數十名警消無法進入，姊妹倆聽到遠方傳來「誰是醫護」的求救聲，隨即穿過人群協助救援；現場大約40-50名傷患陷入昏迷倒臥地上，她們一個接一個施以CPR，雙手沒有停過，還邊吶喊「你有剪刀或筆嗎」，正好周圍一名路人遞出口紅，以便替傷者標記傷勢。隨著越來越多人被抬進來，想救卻力不從心，噩夢般的3個小時，最後只有2個人順利被救回，大部分的人早已沒了心跳。

金遺憾表示，「我與姊姊盡了最大努力去救人，太多限制導致醫護人員無法及時抵達，只希望不要再有類似悲劇…」