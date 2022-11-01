網紅蕭芷渲Iris（曾用名：閃亮亮）氣質清新、身材火辣，因幫媽媽賣紅豆餅而在網上爆紅，被網友封為「紅豆餅女神」，3年前因和「硬漢兄弟」成員黃包包性愛影片外流，導致形象受損，讓她當時每天痛哭，透露自己花了1年多的時間走出低潮；近期她揮別過去陰影推出寫真集，火辣曲線讓粉絲都暴動了。

網路正妹蕭芷渲今（1日）分享寫真集照片，照片中的她面對鏡頭露出微笑，反手抓出衣服往上拉，露出雪白南半球，傲人曲線讓網友看到臉紅心跳，平坦小蠻腰沒有一絲贅肉，身材非常好，這張照片曝光不到一天就收獲5.9萬人按讚，好身材讓youtuber魚乾都讚「圓！」，youtuber奎丁也誇「太辣了吧我的天」，蕭芷渲回應「在版上發寫真真的還是很害羞」，網友也紛紛留言「不可以這樣， 衣服穿好來」、「夭壽辣」、「這太讚了啦，好幸福，以後多放一點」、「突破尺度！」、「好撩人好性感的姿勢」、「太耀眼了啦」。

蕭芷渲2019年和男友黃包包的私密激戰片外流，私密影片在網路散播，讓她清純形象受到影響，當時蕭芷渲發聲：「夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事」，也表示「我是真的愛我老公」、「我能很驕傲的說他是我老公」，不過隔年這段戀情就以分手收場，事隔多年她接受媒體採訪，據《TVBS新聞網》報導，蕭芷渲透露私密片外流後，當時每天哭也不願意出門，「會覺得陌生人是不是在對我指指點點」，花了1年多時間才釋懷。

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