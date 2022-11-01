全國教育產業總工會今天指控，位在高雄市的國立中山大學附屬國光高中教師若確診而強制居家隔離，教務處告知可核予公假但課務需自理，造成教師確診仍需抱病線上教學，不然就得自付代課費。教育部了解後證實卻有此事，將請學校改進。

依教育部「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，教職員工為確診個案，請公假，教師遺留課務由學校協助排代」。

全教產表示，高雄市各級學校皆遵照教育部指引辦理，確診教師強制居家隔離7天可公假派代，所遺課務以學校人事業務費支應，唯獨中山大學附屬國光高中不甩教育部防疫指引，苛求確診老師強制居家隔離7天需抱病線上教學，不然就要自付代課費。

全教產說，1位中山大學附屬國光高中確診的老師 ，頂著確診連續3天發高燒40度、第4天沒聲音，還要窮於應付學校的無理要求！該位老師在確診時硬撐著極不舒服的身體規畫非同步課程，想不到回學校後，竟然還接到教務處調課單要求補上「上週請假的課」，不然就要付代課費。

這位老師只好犧牲個人權益改請病假，學校人事主任還提醒「校長有最後的裁量權」，該教師也擔心學校不核准病假。而據了解，國光高中老師反應，學校目前為止確診而強制居家隔離7天的教師，都被校方要求一律線上授課或學校調課之後回校再上或請其他老師代課後再被要求自付代課費。

教育部向學校了解後發現，國光高中確實有部分課務確由確診教師自行處理。為保障教師權益及維護學生學習權益，教育部將請國光高中盡速依規定妥善處置確診教師所遺課務。