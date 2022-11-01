新竹市東區某里長候選人的好友夫妻熱心幫忙拉票，邀請數10人將戶籍將到他們家，以支持該里長候選人，但並未有居住事實。新竹地檢署為捍衛選舉公平、打擊虛偽設籍，傳喚及通知涉案人員訊問，認定該對夫妻涉犯妨害投票正確罪嫌，予以限制住居在實際居住址，其餘到案者，則勸導後請回。

為遏止虛設戶籍人口、也就是所謂沒有居住事實的幽靈人口影響選舉結果公正性，新竹地檢署依據9月12日所召開的防杜虛偽設籍人口會議會議結論，盤點符合清查條件之案件，於10月31日、11月1日，由主任檢察官黃立夫、洪松標、黃瑞盛、鄒茂瑜指揮新竹市警察局第二分局、第三分局、法務部調查局新竹市調查站、新竹縣政府警察局新埔分局、竹東分局及移民署新竹縣、市專勤隊，執行4件涉嫌虛偽設籍案，展現打擊幽靈人口，捍衛選舉公平的積極決心。

本次專案，總計傳喚、通知涉案者共43人，執行搜索1處。其中，吳姓夫妻替10餘人遷徙戶籍至新竹市東區某里，檢察官訊問後，認涉犯妨害投票正確罪嫌，予以限制住居在實際居住址，其餘到案者，則分別由檢察官、司法警察曉示刑法第146條第2項妨害投票正確罪構成要件後，勸導後請回。

新竹地檢署呼籲，凡意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權，不論既遂或未遂，最高可判處5年有期徒刑，一旦觸法，不論選民或候選人，都將付出極大的代價。

距離投票日僅剩20餘日，新竹地檢署針對目前受理的賄選案件，於蒐證齊備後，必將強力打擊賄選等不法行為，舉凡以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇做對的事勇敢檢舉，新竹地檢署對提供情資者的身份絕對保密。

民眾可撥打法務部檢舉專線0800-024099按4外，亦可透過新竹地檢署專線電話03-6677944、傳真03-6677945、電子信箱[email protected]等管道提供具體賄選情資。