明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗破損情形。（國立故宮博物院提供）

故宮因3件文物損毀引起各界關注，針對各界仍有隱匿等聲音，立委指馬政府時代也有文物破損，對此故宮1日發表說明指根據歷年的修護紀錄，送修共359件，並發出四點說明。

故宮說明如下：

一、 故宮典藏管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂情形或需要加強保護時，將進行紀錄，並評估是否提送修護，以避免傷損情況持續擴大或進行預防性保護。

二、 根據歷年的修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修之數量，一共有359件。修護的方式有填補、上色、黏合、封護等，依傷損情況不同，經專業評估後實施。

三、 媒體登載之「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂，瓷杯於103年送修，玉石盆飾栽景於104年送修。至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無102年之修護紀錄，但102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。

四、 故宮預定11月上旬，於《故宮典藏資料檢索》資料庫全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。

成化款白地彩花瓷杯修護前。（國立故宮博物院提供）

成化款白地彩花瓷杯修護後。（國立故宮博物院提供）

「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」修護前。（國立故宮博物院提供）