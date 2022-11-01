學甲警分局獲報處理，成立專案小組調查，發現為宣傳車的陳姓駕駛自撞造成。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

學甲警分局獲報處理，成立專案小組調查，發現為宣傳車的陳姓駕駛自撞造成。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

距離年底大選不到1個月，台南市議員第2選區1日上午傳出候選人黃建昌的宣傳車疑遭人為破壞，不只前面喇叭嚴重變形，後方的宣傳板也被凹毀，學甲警分局獲報處理，成立專案小組調查，發現為宣傳車的陳姓駕駛自撞造成，非涉選舉暴力事件，警方將陳依未指定犯人誣告罪法辦。黃建昌則表示，剛接獲消息，正了解中才能回應。

學甲警分局表示，市議員候選人黃建昌所雇用的宣傳車陳姓駕駛，今天早上8點發現宣傳車上喇叭及選舉看板遭人破壞，立即撥打110報案，警方獲報後立即組成專案小組偵辦，並協請市警局刑事鑑識中心派員採證。

學甲警分局說，案經鑑識人員針對遭破壞處做態樣分析，應為擦撞造成，並於陳姓駕駛住家及他處發現遭擦撞的屋簷跟樹木，經再次詢問駕駛，他才坦承是自己開車造成。全案於6小時內釐清事實真相，而駕駛涉及未指定犯人誣告罪部分，訊後依未指定犯人誣告罪，移送台南地檢署偵辦。