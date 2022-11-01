高市鳳山區1日晚上7點無預警停電，造成762戶無電可用，交通號誌也停擺。鳳山警分局緊急派員指揮交通，台電也派員搶修，已於晚上6點57分全部復電，停電事故原因仍待查明。

台電表示，今晚因配電線路分歧線路故障，造成鳳山區文衡、文濱、文鳳路一帶，總計762戶停電，已派員前往查修，已於晚上6點57分全部復電，原因仍持續查明中。

對此，高市議員陳麗娜狠酸，鳳山文衡里一帶無預警停電！號誌燈也故障了！這次又是什麼小動物闖禍啊？看來愛給的不夠多，「台灣沒電公司」。