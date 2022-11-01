砷化鎵廠環宇-KY（4991）受光電晶圓生產設備故障、KGD（自有品牌）市場價格競爭激烈影響，並提列存貨跌價損失，第三季虧損進一步擴大，單季淨損2.24億元，每股淨損2.03元，毛利率季減4.7個百分點、至23％。

不過，公司指出，今年前三季無線射頻（RF）代工在接單、產出皆強，主要來自氮化鎵（GaN）及手機濾波器（BAW filter）帶動，預期第四季及明年將延續，表現可望優於預期。

針對策略性轉投資，第三季採權益法認列損失約1.73億元，其中，晶成半導體認列損失1.23億元、常州承芯認列損失5,300萬元、上海宙鎵認列利益380萬元。總執行長暨總裁安寶信表示，轉投資公司正在成長階段，新產能陸續開出、爭取更多客戶，有信心明年轉正，2024年會有好結果。

環宇指出，6月進入衰退的光通訊，在第四季有機會略優於第三季，中國在二十大之後應會有相關計畫，預期11、12月會出現補單，資料中心展望也將優於上季，惟基礎建設方面，仍有待觀察。