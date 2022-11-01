星期二，以色列人紛紛前往投票所投票，這是他們四年以來，第五次的大選，堪稱史無前例。以色列政治僵局持續三年，極右的前總理納坦亞胡正尋求再次執政。

美聯社報導，2019年，以色列8個小黨派組成聯盟，將執政長達12年的納坦亞胡被給逼下台。然而以色列的新政局並不穩定，議會內部持續政治分岐，今年6月20日解散國會，於11月1日改選。

目前以色列有頗多問題，包括生活物價飆升、巴以緊張局勢升溫、，伊朗仍然是安全威脅，但聯合政府拿不出辦法。前總理納坦亞胡試著喚起民眾對他的信任，而他最大的競爭對手是目前的總理拉皮德(Yair Lapid)，他在去年的反納坦亞胡聯盟中也起了關鍵的作用。

拉皮德屬於中間派，明確反對納坦亞胡的極右主張，他說：「這場選舉是選擇未來，或是留在過去。我們要為自己孩子的未來投下重要一票。」

不過，拉皮德重返執政的機會渺茫，他的主要擊寺者是人口佔五分之一的以色列巴勒斯坦選民，但是他們的投票率預計將達到歷史最低點。

納坦亞胡因為貪腐問題無法自行參加，而且在調查期間，他的政治盟友與黨內人物也無法支持他，然而民意調查顯示，另一個極右翼政客班格維爾（Itamar Ben-Gvir）最近聲望飆升，在民意調查中飆升，他的立場和納坦亞胡很接近，都是主張對巴勒斯坦人採取更強硬的立場。

反納坦亞胡的多元化的政黨也不容易贏得大選，他們很難取得執政所需的61席，因此黨內意見經常不一。這一僵局使以色列陷入前所未有的政治危機，以色列人開始對其民主制度產生厭煩。

評論家表示，以色列的政局顯然走向極端，雖然納坦亞胡的貪腐事證明確，但是他的支持者有著邪教般的崇拜，他們甚至主張修法為納坦亞胡脫罪； 另外還有宗教猶太復國主義黨，主張驅逐阿拉伯裔的議員。這些都在破壞以色列的民主制度。

專欄作家卡德蒙(Sima Kadmon)說：「要是納坦亞胡又回來，這真是我們以色75年，最差勁的時期。」