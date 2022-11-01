年度規模最大的旅展「2022 ITF台北國際旅展（ITF）」將於本周五11月4日接連4天在台北南港展覽館一館登場，近期國境解封帶起出國旅遊熱潮，也讓參展單位數量回溫，將有包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及40多家旅行業者、逾130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位共襄盛舉，其中更有美國德州休士頓、星宇航空、KKday等單位首次參展，拚一波疫後旅遊商機，11月3日前可享門票預購9折優惠。

今年ITF匯集各大航空公司，包含中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。其中，日本航空推出台北至日本來回機票未稅7998元起；星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓民眾在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

各大旅行社也隨著聖誕跨年、春節寒假等旺季將至，齊聚力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程。雄獅旅遊除了主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低1萬4900元起，也推出市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，帶領旅客到韓國必訪賞櫻重鎮，僅3月28日及4月2日兩團，每人最低2萬7900元起。

此外，燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程1萬6900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6000；東南旅遊日本指定行程第2人省4000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。此外，還有針對新人們延遲已久的蜜月旅行。

各大飯店業者也祭出年度超值的餐券及住宿券搶客，住宿券折扣更是狠殺至1字頭。像是台南、台北遠東香格里拉住宿券下殺到14折起。其中，台南遠東香格里拉祭出5款平日優惠的住宿券，最受矚目的「尊榮客房雙人住宿券組」不含早餐，2張券組優惠價7000元，平均每人每晚住宿僅1750元，享14折最是划算；「豪華閣尊榮客房雙人三天兩夜住宿券」週一至週三入宿2晚含每日早餐，每張券優惠價9000元，等同約15折。

長榮酒店聯合住宿券下殺1.7折，聯合餐券最低7.3折，全台6家長榮酒店皆可使用。「3999元長榮酒店聯合住宿券」，3張1套優惠價1萬1397元，平均每張3799元，等於現省600元；連年熱銷的「長榮酒店聯合餐券」則是優惠價每張1588元，適用全台6家酒店12間餐廳，最高現省590元。

福泰飯店集團看準近年友善環境與健康更受重視，這次旅展攜手獲得許多國內外獎項的仁舟淨塑及充滿健康活力的保力達推動減塑，以永續環保的概念及展攤上的歡樂活動迎客，搭配線上銷售住宿專案，包含桔子嘉義的「茶Nature Cha」住房專案、彰化福泰的「成美公堂永續旅遊住房專案」及礁溪山形閣的「漁果農遊住房專案」等，呼籲環保永續概念，並盼吸引、打造更多跨域合作關係。