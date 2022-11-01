《台灣X檔案》演員群楊雅筑（左）、劉書宏萬聖節玩角色扮演。（中視提供）

王上菲、林芷芸、張瀚元、朱宇謀玩萬聖節角色扮演。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》演員群萬聖節cosplay成偵探線上直播，劉書宏扮金田一，卻一身帥氣出場，朱宇謀看了直說比較像防彈少年；楊雅筑穿風衣、戴貝蕾帽，變身福爾摩斯，她自己也是影集的劇迷，還看過3遍，被劉書宏爆料，男主角就是楊雅筑心中的天菜！

朱宇謀則應景扮《東方快車謀殺案》的白羅、王上菲化身可愛的屁屁偵探、林芷芸變身柯南，張瀚元穿白色上衣到場，被虧「把衛生衣穿得這麼帥」，其實他扮演的是《死亡筆記本》的L。演員們線上進行遊戲，考驗彼此默契，相當歡樂。

隨著劇組拉回北部拍攝，劉書宏和楊雅筑每天的班表都是從早上7點到晚上12點，拍on檔戲完全不輕鬆，劉書宏雖然嘴上說「越拍越有精神」，卻被朱宇謀爆料：「他常常把我跟小元劇中的名字叫錯。」劉書宏才承認，每天拍戲絞盡腦汁，沒日沒夜拍到昏頭，「回台北反而不太適應，我們6個人的戲都是在同一個辦公室，常常一待就超過10個小時以上。」這話聽在其他演員耳裡卻有不同解讀，逼問他：「是膩了嗎？」

楊雅筑最近也因拍到太累發生糗事，有一場戲是她抓著林芷芸的手，緊張地說「有地震」，但因為她手上有一個刺青，排戲時不斷抓角度，要把手上的刺青遮住，避免穿幫，試了許多次之後，正式開拍時，她竟順口的把台詞講成「有刺青」，當場讓對戲的林芷芸笑到跪在地上，但楊雅筑卻完全沒發現自己講錯，「最近拍到有點累，腦子有點轉不過來」。由劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸主演的《台灣X檔案》目前播到第四單元，每周一至周五晚間8點在中視、中天娛樂台播出。