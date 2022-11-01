大陸女星楊童舒（本名楊柳）1992年以主播身分出道，甜美臉蛋和優雅氣質讓她被封「央視最美主播」，轉型當演員後更曾與賈靜雯尬戲，前途看漲她卻被爆出低調生子，早已經當媽掀起爭議；楊童舒在淡出演藝圈多年，近年才憑陸劇《以家人之名》翻紅，最近出席活動47歲真實狀態更美到網友都看呆。

楊童舒過去從主播轉型成演員時，因出眾美貌常讓她獲得反派女二的角色，直到近年在《以家人之名》中演出為人母的角色，完美詮釋到讓觀眾都恨得牙癢癢，不得不承認她把「最不負責母親」演得太好，成功再翻紅。

楊童舒出席《飛天獎》直播畫面被瘋傳，網誇讚她看不出已經47歲。（圖／摘自微博）

今（1日）楊童舒以作品《香山葉正紅》出席第33屆電視劇飛天獎，身穿黑色短洋裝、腳踩同色系高跟鞋，露出一雙白皙美腿，體態維持得穠纖合度；令網友震驚的是，現年47歲的楊童舒，對著鏡頭微微一笑，臉蛋狀態保養的美得不像話，紛紛大讚「好美啊姐姐」、「別把我漂亮死啊」、「美又有成熟女人韻味」。

楊童舒當年最令人印象深刻的角色，莫過於在賈靜雯版的《武媚娘傳奇》飾演反派徐盈盈，從武媚娘的好友黑化成殺死她的母親和女兒，當時讓不少觀眾看了又氣又佩服。而楊童舒2009年11月突然發聲明承認生子，但沒說明孩子的父親身分，當年曾讓許多粉絲不解棄粉。