嘉義縣梅山鄉傳出某村長候選人的先生涉嫌以綁鄉代、議員「三合一」方式替太太買票，喊出1000至4000元不等金額向選民期約賄選，嘉義地檢署今指揮竹崎分局、嘉義縣調站偵辦，共帶回候選人等共33人，31位村民有人承認收到錢，至於候選人則聲稱不知情，目前候選人與先生正在地檢署接受複訊中。

檢調指出，日前接獲檢舉，指梅山鄉某村長候選人透過丈夫及親友擔任樁腳，涉嫌以現金賄選，請選民支持她和女特定縣議員、鄉民代表候選人，至於賄選金額每票1000元至2000元、4000元不等，今傳喚村長候選人及其丈夫和多名選民到案說明，部分選民坦承收到賄款，31位選民訊後全數先行請回。

據檢警調查，候選人先生聲稱，會替議員和鄉代候選人買票，是因為欠對方人情，至於為何買票行情有落差？視與選民交情而訂，不太熟的1000元，交情好的2000元，不過村長候選人全盤否認，夫妻倆說法有落差。