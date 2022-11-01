張姓男子下山迷途，6名搜救人員漏夜趕路12小時馳援。（台中市消防局提供）

一行8人登山團透過網路揪團，上月30日單攻雪山，由於各走各的，張姓男子攻頂後下山迷途，6名搜救人員漏夜趕路12小時，凌晨接觸到人，昨清晨一同返回369山莊，下午順利抵達登山口。

台中市消防局指出，10月30日下午1時許接獲南投消防局轉報，一行8人登山團在攻頂雪主後，34歲張姓男子於下山途中迷路，請求派員協助；立即派遣梨山分隊4人由小隊長姚泳和帶隊及雪管人員1人、巡山員1人前往搜救，共計6人。

由於張男單攻，身上無禦寒保暖衣物，搜救人員10月30日下午2時15分出勤，至31日凌晨2時16分連夜趕路約12小時，終於接觸到人，身體狀況良好。搜救隊伍與張男於7時30分全數回到369山莊，傍晚4時10分抵登山口。

據悉，張男與妹妹透過網路揪團參加雪山單攻，但8人卻各走各的，有人沒體力就不走了，張男則有攻頂，但下山卻迷途。搜救人員趕路中持續與張男聯繫，張男頻問「何時抵達」、「快撐不下去了」。