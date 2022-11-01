泰宗生技（4169）今年首度參展全球最大的天然健康創新原料專業展會之一「美國國際醫藥及保健食品原料西部展」（SupplySide West 2022, 簡稱SSW展）；規劃展出獨家研發全球唯一具護肝功效、並取得FDA核准用於膳食補充品採用之新原料LivPhcD，以及自有品牌之健康食品。

總經理王雅俊表示，LivPhcD在台灣、美國、日本與歐盟等皆取得預防肝纖維化與非酒精性脂肪肝等配方與製程專利，全球專利布局完整，本次參與SSW展做為進軍國際市場的第一步，希望以LivPhcD的優勢進行相關技術授權、以功能食品原料進入全球市場或爭取代工(OEM/ODM)機會，同時尋找合作夥伴為已上市產品布建海外銷售通路，擴大營運規模、加速成長。

泰宗前三季營收5.73億元，創歷年同期新高，年增12.07%。隨著進入第四季傳統銷售旺季，預期自有品牌與代理產品銷售將持續暢旺，全年營運有機會再挑戰新高。

SSW展是以植物提取物、功能食品原料、醫藥原料、美容化妝品原料與保健品原料為主，訴求天然、健康與創新，是北美地區最大的食品原料專業展會；每年皆聚集逾千家廠商參加，吸引來自全球主要國家逾1萬5千人次參觀。

泰宗擬透過本次展會，把過去斥資新台幣近6億元投資植物新藥累積的研發能量，轉化為機能性保健產品的實績向全世界展現，也宣示公司將跨足海外布局的企圖心。

王雅俊指出，以LivPhcD為主原料之TCM-700C是國內最早獲FDA核准二期臨床試驗的植物新藥，用於合併治療C型肝炎，並於2012年申請進入第三期人體臨床試驗，後把具有完整研究資料的LivPhcD轉入護肝保健食品開發，已有「甘喜康」、「正甘能」二項健康食品，取得「有助於降低血清中GOT (AST)和GPT (ALT)值」、「有助於延緩硫代乙醯胺誘導之肝纖維化」及「有助於延緩經高脂飼料誘導所引起之脂肪肝」等三大護肝功效的健康食品認證。目前已進一步申請改善非酒精性脂肪肝的健字號認證。