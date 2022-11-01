驚險一瞬間！中市豪雨騎士搶快自摔 險遭後車輾過

中市昨天晚間下雨，網友PO網一起機車自摔驚險影片，1輛機車行經西區向上路口突然自摔滑行，所幸，後方騎士緊急及時煞車，未輾過造成重大傷亡。警方今天檢視影片發現，自摔騎士疑闖紅燈，已違反《道路交通管理處罰條例》，並提醒民眾，近日天雨路滑，用路人行駛要保持安全距離、減速慢行。

網友在網路PO車禍影片，西區向上路與大同街口在10月31日晚間6時37分，1輛機車不知何故突然自摔人車衝滑，人車倒地，緊隨後車騎士見狀緊急煞車，驚險一瞬間，在僅約1個機車車身距離前煞住，連目睹民眾都嚇到驚叫，後方騎士不但反應快，也很有愛心，還停車關心察看自摔騎士。

台中市警局第一分局指出，經檢視影片內容發現，當時是在號誌轉換之際，該騎士突然自摔，所幸，未碰撞其他人車，無傷亡及財損，但警方並未接獲報案。

警方發現，自摔騎士疑有闖紅燈嫌疑，依據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。

警方呼籲，近日天雨路滑，路人行駛時應注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。