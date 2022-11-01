不少人會聘雇外籍看護幫忙照顧家中長者，然而這份工作其實相當不容易，國軍桃園總醫院急診部楊大緯醫師透露，日前一名高齡男子過世時，身旁的外籍看護淚流不止，直說：「已經照顧阿公13年」，而這一幕也讓楊大緯深刻感受到，「那是真正發自內心深層的悲傷」，貼文曝光後，許多人忍不住鼻酸。

醫師楊大緯在個人粉專《楊大緯 面對問題的急診醫師》分享真實病例，曾有一名超過90歲的男性，被救護員送到急診前已停止心跳，隨車的外籍看護協助聯繫家屬後，對方考量患者年事已高，明確表示不要急救，讓他沒有痛苦地離開。

不過此時，楊大緯發現，這名長期臥床的患者身體相當乾淨，「看得出來受到很用心的照顧」，更讓他印象深刻的是，隨車而來的外籍看護守在阿公身旁淚流不止，低沉的啜泣聲傳遍急救區，「可以很清楚感受到，那是真正發自內心深層的悲傷」。

這名外籍看護一邊拭淚一邊對楊大緯說：「我一開始先照顧阿嬤，阿嬤走了以後，接著照顧阿公，已經13年了」，讓他聽了不禁感慨，外籍移工來台多數為了討生活，但能付出這麼長的時間，盡心盡力照顧雇主託付的長輩，「這種超越國籍、超越血緣關係的忠誠度，令人難以想像」，也讓他心生好奇「為什麼可以做到這種程度？」

楊大緯表示，看到這名外籍看護痛心的模樣，不難猜想她和雇主或是已逝的兩名長者之間的關係，「過去幾年對她肯定不會差到哪去」。文末楊大緯說，在急診看見善的循環，確實以各種方式存在，「希望我們都能不吝於成為這循環中的一分子」。

這則貼文曝光後，許多網友看完忍不住紅了眼眶，「這樣的畫面在台灣好多地方正在上演！好險有他們的付出」、「我阿嬤離開很久了，看護回印尼，我們還是保持聯絡，就跟家人一樣」、「看了好心疼」、「這個外籍看護真的很用心」、「我們怎麼對待外籍移工，他們也會同樣的對待我們的家人」。

▍本文經醫師楊大緯授權，轉自FB粉絲專頁《楊大緯 面對問題的急診醫師》