高端突然公布疫苗價格，被藍營指是在救民進黨台北市長候選人陳時中選情，陳時中今晚表示，要求公布價格一直都是在野黨和一些相關人的期待，公布了就是符合社會期待。對衛福部長薛瑞元日前率隊密會，被質疑是為準備辯論的模擬考，陳時中反駁，指自己的模擬考還少嗎？不需要他們兩人再來模擬考。

陳時中今晚赴景美集應廟廟口開講並接受媒體聯訪，高端昨天突然公布疫苗採購價格，藍營認為是在救陳時中選情，對此，陳時中低調表示，要求公布價格一直都是在野黨和一些相關的人的期待，公布了就是符合社會的期待。

外界質疑為何高端可以公布，但政府就是堅持不肯講，他說，基本上，合約是供貨廠商對於我們在買的人的一個要求，「對他們（廠商）來講並沒有什麼樣的限制」。

針對對手蔣萬安被指「擋救護車」，蔣則反批說這些話的人是「看圖說故事」，陳時中表示，擋到救護車就趕快讓開，這是一件很簡單的事情，「也有擋到，就讓開，這樣就好了，就對啦！」

陳時中近日積極準備辯論內容，不過陳時中競總政策小組總召集人管碧玲表示，口才並非陳時中的強項，陳時中強調，他是做事的人，長期在指揮中心，他的口才怎麼樣，大家也都了解。

他說自己不是靠口才在做事情，而是在做事情，然後跟大家報告，他辯論也是本著這樣的精神，雖拙於言辭，還是盡量要把事情講清楚。

薛瑞元和疫情指揮官王必勝日前赴陳時中競總密會，外界質疑就是為了要準備陳時中辯論的模擬考，對此，陳時中說自己的模擬考還少嗎？他幾乎天天都在模擬考，記者都會給他模擬考，也不需要他們兩個再來模擬考。

至於辯論準備的如何？他說，他不是靠口才好，言詞很華麗，而是準備要把事情講清楚。本著以前當指揮官的精神，跟大家把事情報告清楚就好了。

媒體民調顯示陳時中民調落後蔣萬安幅度縮小，但仍有10％，接下來要如何衝刺？陳時中表示，「反正我們就是一步一腳印，持續努力」。他也要求對手要把言論講清楚的，「我想這是選舉必須要做的事情」。