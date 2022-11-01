知名線上遊戲《跑跑卡丁車》是許多台灣人的共同回憶，過去還曾舉辦職業聯賽，近期則有知名實況主、電競選手「爆哥Neal」劉昶亨在韓國職業聯賽成功奪下個人賽、團體賽冠軍，當時台灣代理商還提供登入就送免費的冠軍造型車。沒想到《跑跑卡丁車》今日宣布停止營運！

《跑跑卡丁車》在臉書粉專發出公告，表示由於和原廠的營運合約即將到期，《跑跑卡丁車》將於明年1月31日中午12時正式關閉伺服器。「我們將竭力為所有玩家做到完善的後續處理服務，請各位密切注意以下時程，以維護自身的權益」。

《跑跑卡丁車》表示，今日晚間19時後無法創立新的帳號，11月4日維護時商城商品將全面調整為LUCCI、KOIN販售並移除KOIN的儲值管道，12月28日中午12時將移除beanfun!跑跑卡丁車主題包，明年1月31日中午12時關閉伺服器，屆時將無法再登入遊戲。

營運團隊提到，多年來與各位玩家一同成長，對《跑跑卡丁車》擁有一份難以割捨的情感，但天下無不散的筵席，《跑跑卡丁車》的精神將與玩家們永遠同在。「營運團隊再次感謝所有玩家長期對《跑跑卡丁車》的支持與愛護，在最後的時光，預祝各位玩家遊戲愉快」。

對此，許多網友紛紛回應，「…不，我的童年，真的假的啦…」、「連登進去都不能登就結束營運喔？」、「2007年1月10日創建的帳號，15年的回憶謝謝你們，跑跑二再相見了」、「爆哥盡心盡力救台服結果還是迎來這樣的結果，楓之谷主題一直不出就差不多有預感了」，就連爆哥也感嘆，「雖然知道一段時間了 但看到公告的這一刻衝擊還是很大…感謝這個遊戲帶給我的一切！也辛苦橘子這16年來的營運了」。