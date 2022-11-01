國際原油價格攀升帶動煤化學產品上漲、碳材銷售佳、台幣貶值、以及認列轉投資收益等四大因素的驅動之下，中碳（1723）今年前三季累計營收衝高至82.23億元，年增39％，累計前三季每股稅後盈餘也達5.82元，比去年同期的3.68元，暴增58.15％，由於11月將有10多天的歲休，因此，要到12月才能回復正常產銷軌道。

中碳董事會1日通過今年第三季財報，單季營收26.08億元，單季每股稅後盈餘1.93元，累計今年前三季營收82.23億元，比去年同期的59.16億元，年增39％，累計前三季每股稅後盈餘也達5.82元，比去年同期的3.68元，年增58.15％。

中碳發言人陳宜宏表示，前三季獲利成長幅度大增，主要是今年上半年的獲利，奠下良好的基礎，主要是國際原油價格大漲，帶動包括酚雜油和苯等中碳煤化學產品售價上漲，而碳材的銷售，也繳出漂亮成續單。

他說，今年第三季的表現只是持穩，單季營收只比去年同期增加3億多元，正常獲利也跟去年差不多，不過，因為第三季受惠台幣兌美元貶值、以及認列轉投資收益，才使得單季每股稅後盈餘拉升到1.93元，業外收益大概貢獻盈餘的三分之一。

陳宜宏指出，由於國際油價仍在80多美元左右，走勢持穩，因此，今年10月營運也相對樂觀，不過，中碳11月將有10多天的歲休，因此，11月的營收將因此下滑。

他表示，中碳營運要等到12月才能回復正常軌道，如同8月的正常表現一般。