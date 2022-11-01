龜山區75歲彭姓婦人昨日下午接獲不明LINE通訊軟體電話，佯稱女兒因為丈夫與人發生車禍急需籌措20萬元和解金。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區75歲彭姓婦人昨日下午接獲不明LINE通訊軟體電話，佯稱女兒因為丈夫與人發生車禍急需籌措20萬元和解金，向母親週轉，彭婦愛女心切急忙趕到民安郵局想要匯入指定帳號20萬元，行員發現她行為異常通報大林派出所，員警趕到現場了解狀況向彭女解說這是「猜猜我是誰」詐騙集團伎倆，並協助聯繫女兒後，彭女才恍然大悟，萬分感謝行員及員警幫忙她沒有讓詐騙集團得逞。

龜山區民安郵局昨日14時30分許向大林派出所報案稱婦人疑似遭遇詐騙，員警趕到現場了解，民眾彭姓婦人遇詐騙集團以用LINE通訊軟體「猜猜我是誰」的手法佯稱為彭女之女兒，彭女一度認為聲音不像，假女兒騙稱現在確診喉嚨痛等藉口騙過彭女，再哭訴其老公與他人發生車禍需要鉅額和解金無法償還等語向彭女週轉20萬元，彭女心疼女兒遭遇而臨櫃準備匯款20萬元至指定之帳戶。

經員警耐心向彭女委婉說明告知此為歹徒詐騙之慣用手法，彭女恍然大悟取消匯款保住20萬元，員警撥打其女兒電話後，確認借錢一事是子虛烏有，警方最後也提醒，不論是何人要求匯款，應多方查證，再三確認，切勿受詐騙話術蠱惑，貿然匯款。

大林派出所所長曾儒義表示，民眾接到久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，勿憑電話中訊息就依照對方指示匯款，應提高警覺，主動求證，撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，因為多一分謹慎，才可少一分被害。