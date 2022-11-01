正逢秋高氣爽之時，可與家人朋友準備一些美食外出野餐，享受專屬深秋的愜意。而野餐用具越來越進化，讓準備不再那麼麻煩，IKEA、特力屋和台隆手創館和特力屋都有推薦的野餐的主角「餐盒」，外型皆簡約、卻各有千秋，讓消費者有更多樣選擇。

IKEA推薦的是FÖRSKAFFA保溫午餐盒，分隔保溫兩層食物；午餐盒線條簡潔，附上實用把手，貼心的安全防漏膠邊不怕湯汁外漏。台隆手創館則推薦KINYO316不鏽鋼真空燜燒罐，先用沸水預熱，再放入食材靜置燜煮，雙層防燙真空保溫，最長可達12小時，不論湯品粥品都OK，杯蓋可作為湯碗使用，一罐搞定。特力屋則推薦西班牙TATAY保冷袋附保鮮盒，西班牙製造，三層保溫表布，袋子防潑水設計；保鮮盒100%密封，不含雙酚A，可用於冷凍與洗碗機，是野餐最佳夥伴。

其它用具像是自然感材質托盤、餐墊、束口袋等，都強調輕便、好收納、強調保溫或保冰效果，處處體貼地為使用者著想，點綴野餐更多儀式感，盡情享受秋末情趣。

FÖRSKAFFA雙層保溫便當盒, 不鏽鋼分層保溫，湯汁不外漏，549元。（IKEA提供）

KINYO316不鏽鋼真空燜燒罐，沸水預熱再燜煮，售價999元，週年慶期間特價買一送一。（台隆手創館提供）