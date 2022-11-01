金門縣文化局長許績鑫(右2)將後浦城事文化體驗包信物交給金城鎮長李誠智(左2)，象徵後浦城事交棒給金城鎮公所延續文化火花。(圖／金門縣文化局提供)

「後浦城事文化生活節」以走讀遊程、體驗活動、市集、表演等，讓民眾充分體驗後浦的城市魅力(圖／金門縣文化局提供)

今年的後浦城事活動在金門海洋藝術季的基礎上，與觀光處的城色故事結合，創造出新的火花及綜效(于家麒攝)

金門「後浦城事文化生活節」於昨(31)日圓滿落幕，今(1)日由文化局長許績鑫將後浦城事文化體驗包信物交給金城鎮長李誠智，象徵後浦城事交棒給金城鎮公所延續文化火花，李誠智也表示接手後會盡心持續推動各類活動，讓後浦文化生活節繼續發光發熱。

文化局長許績鑫說，今年的後浦城事活動在金門海洋藝術季的基礎上，與觀光處的城色故事結合，創造出新的火花及綜效，雖然階段活動圓滿落幕，但文化的傳承延續永不熄滅，文化的體驗深植人心。今年後浦城事文化生活節，見證金城後浦文化底蘊的厚實及奮力向前的動力，藉此也希望文化活動能夠延續下去，未來在鎮公所的努力下創造更大成效。

文化局則表示，後浦街景混搭多元，故能展現出的藝文成果與能量十分旺盛：此次後浦城事文化生活節，透過詳盡的討論，發掘並整理出後浦悠久的底蘊，同時在「浯江書院」進行展覽，以主題方式展出過去的歷史文化記憶、現在常民文化與未來後浦的整體發展，將後浦的文化歷史脈絡一次呈現，同時以金門傳統南管樂搭配現在燈光投影等效果展現出門豐沛的文化力。

文化局指出，限量1000份的文化體驗包深受好評，一開展就造成搶購熱潮，短短兩周就已售罄，本次讓民眾於後浦街區內進行五感文化體驗，遊歷12個展區，連續四周活動，搭配文化沙龍，城市舞台，文化導覽等整個月活動，同時又以走讀遊程、體驗活動、市集、表演等，充分體驗後浦的城市魅力，引領更多人打破既定印象、看見截然不同的風情，參與的民眾也為金門積淀已久的深厚文創成果讚，表示肯定。

文化局強調，今日的後浦已是金門縣的政經中心，而作為古老的海內外貿易輻輳地，阡陌間即有彪炳戰功的坑道、東西合璧的洋樓、儒文典雅的書院、千秋護持的古剎、嚴謹治家的宅第，另外，在牌坊、亭閣樓臺互映間，每條老街上更充斥著閩南慣俗、南洋僑鄉風情、仕紳器度、常民娛樂，這些造就了後浦整體氛圍有別於其他地方的生活步調、人文面貌，形如樂曲各流派的曲風斑斕多元，往往引人沉浸其中、不禁拍手應和，可說是金門縣人文史地的燦爛舞臺及縮影。