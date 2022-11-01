環境工程及水資源處理、不動產開發、營建工程等三大事業體，在建工程案量都呈現大幅成長，欣陸投控(3703)1日董事會通過前三季財報，稅後淨利26.45億元，年成長170%，創同期新高，稅後每股盈餘3.21元。

欣陸今年前三季合併營收244.77億元，較去年同期成長41.52%。

欣陸指出，集團三大事業體合併營收均較去年同期成長。其中，不動產開發事業、大陸建設受惠於「琢豐」交屋，成長最為突出。環境工程及水資源處理事業、欣達環工因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠的相關水務工程而顯著成長。營建工程事業、大陸工程成長則主要來自民間建築工程專案貢獻。

在營收及毛利率皆較去年同期大幅成長之下，欣陸投控指出，今年前三季的營業淨利較去年同期成長115.8%；稅後淨利則因營業淨利成長及認列一次性所得稅利益，較去年同期成長167%。三大事業體稅後淨利也都較去年同期顯著成長。 維持健康的在建工程業務存量，是營運動能成長的基礎，欣陸投控指出，截至2022年第三季底，營建工程事業的工程存量為760億元，相當於該事業體2021年合併營收的4.5倍；不動產開發事業的營收存量為145億元，相當於該事業體2021年合併營收的1.8倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為361億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.2倍。