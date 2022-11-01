中華電（2412）1日舉辦法說會，董事長謝繼茂指出，中華電第三季財務與營運表現強勁，儘管總體經濟環境充斥不確定性，中華電信各項財務指標均超越財測，三大事業部門營收全面成長。

謝繼茂表示，在市場進行整併的時刻，中華電信的市占率仍持續增長，成為電信業者中第三季市佔率唯一增長的業者，行動營收市佔及客戶數市佔年增率持續雙成長，且營收市佔大於客戶數市佔，顯示公司體質健康。中華電信第三季行動營收市占39.4％、行動用戶市占36.5％。中華電通過財報，第三季營業淨利122.1億元，年增6.7％，EBITDA為221.3億元，增加5.0％，歸屬於母公司業主之淨利93.3億元，減少0.4％，每股稅後純益（EPS）1.20元，營業淨利、EBITDA 及淨利皆超越財測目標。

謝繼茂強調，受惠於台灣行動市場穩定成長與客戶加速升級5G，中華電5G基地台於第三季已累積建置超過1萬座，預期年底可達12,000座，擁有範圍最廣的網路佈建、強健的基本面與絕對領先的市佔，因此有高度信心在行動市場繼續站穩領導地位。

另外，第三季固網寬頻市場營收增加0.04％，中華電加速推廣500Mbps以上高速寬頻上網方案，受到消費市場睛睞，帶動寬頻業務持續成長。

個人家庭事業群營收328.3億元，增加3.8％，主因月租型客戶及5G客戶數成長，同時受惠於iPhone14 開賣及影音平台訂閱數超過270萬，營收連續三季年增率正成長。中華電信表示，期待藉由獨家轉播即將到來的FIFA世界盃足球賽，持續推升下半年的MOD及Hami Video訂閱數。

另外，第三季企業客戶事業群營收173.9億元，增加5.1％，年增率連三季正成長，主要受惠強勁的ICT業務營收，其中，多項重要應用包括5G企業專網、大數據、資安、雲端服務及IDC業務，營收皆達雙位數以上成長。國際客戶事業群營收18.0億元，增加22.6％，年增率大幅成長，主因國際客戶對IDC、雲端服務的需求提升及漫遊營收隨國境解封而增加。