經濟部1日表示，行政院已於今年10月27日同意經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金，並自11月1日生效，也代表國營事業夜間輪班人員的現職1.2萬名輪班人員以及3400名已退休5年之人員都將全數適用「夜點費」都將可以納入退休金計算。

經濟部國營會發言人胡文中指出，目前在各級法院中還有約200多個與夜點費納入退休金計算相關的案件，原則上都會請各事業單位與這些勞工進行和解，讓這些勞工可以適用夜點費納入計算退休金的新制。

國營事業須有夜間輪班人員配合電廠、煉油廠、天然氣廠及石化廠等生產單位24小時運轉操作，經濟部表示，為體恤這些輪班人員夜間辛勞，各事業早年即有為這些員工準備宵夜或點心，並於1948年改以現金發放「夜點費」，因其係屬「勉勵與慰勞」性質，故歷來各事業未將「夜點費」納入計算退休金。

隨著經濟情勢發展，經濟部進一步指出，社會對於夜點費的看法已逐漸改變，勞動部於2005年修正勞基法施行細則，刪除「夜點費非屬工資項目」之規定，而以往法院雖有認定「夜點費非屬工資」之判決，近年來，司法實務見解亦已漸趨認定「夜點費應納入計算退休金」，經濟部再經過多次開會研商獲致共識後，報請行政院同意將夜點費納入計算退休金。

夜點費納入計算退休金之作法也已獲得各事業工會一致支持，預計經濟部所屬4家事業約有1.2萬名現職輪班人員，以及3,400名已退休5年之人員將一併適用。經濟部強調，夜點費納入退休金之作法初期雖會造成4家事業未來每年增加約7,000萬元之退休金支出，但隨著勞動舊制人員逐年退休，每年增加之退休金支出可望降至4,000萬元，且可避免勞資長年持續爭訟，有助提振夜間輪班基層人員的士氣，使各事業勞資關係更趨良好。