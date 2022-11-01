「2023第十四屆台中市十大伴手禮」舉辦網路票選活動，自今（1）日起至11月10日開跑！今年再度與全台最火紅的「台中購物節APP」連結，呼應本屆活動主題「BUY禮！百禮！」，邀請購物節百萬會員踴躍參與網路票選，更要將心意化作消費力，購買力挺台中伴手禮，登錄消費發票還可參加購物節抽大獎！

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，第四屆台中購物節聲勢驚人，截至1日APP下載次數破150萬次，累計登錄金額破32.6億元，目標登錄金額將破300億元！台中市十大伴手禮網路票選已連續第二年結合台中購物節，希望藉由APP的超高熱度，讓全台民眾看見台中的優質伴手禮。

工策會表示，網路票選時間自11月1日起至10日截止，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票。民眾下載並註冊登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區進入活動頁面，凡參與網路票選，即有機會抽中十大伴手禮精美禮盒，歡迎民眾趕緊下載APP並參與票選。

工策會進一步表示，市府精彩活動一檔接一檔，緊扣觀光主軸，帶動伴手禮、零售、餐飲、旅宿業等在地產業，擴大十大伴手禮、台中購物節的宣傳效益。工策會敬邀民眾11/12、13日到台中市民廣場參與現場票選展售活動享美食、買好物，完成現場投票就有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。