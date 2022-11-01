海外旅遊之門重啟，台灣觀光客最愛去的日本已有業者準備了能夠行動電源租借服務「ChargeSPOT」與Wi-Fi分享器服務「WiFi BOX」的服務設備，不怕途中手機沒電或無法聯繫。

ChargeSPOT是全球共享行動電源服務供應商，提供行動電源租借服務，台灣使用者應頗為熟悉，操作模式簡單。在日本除了主要車站，當地在許多超商甚至藥妝店也設置了服務機台。

關於ChargeSPOT收費，官網表示該系統支援跨國租借，若是在台灣借、國外還的話，用戶可以在服務國家進行租借使用，費用則是依據當地價格進行收費，用戶可以在掃碼確認的畫面上，看到該地區的收費方式。

另一方面，Wi-Fi分享器服務「WiFi BOX」為赴日遊客分別在日本主要機場設置了服務機台，只要簡單步驟，設置在在東京的成田機場、羽田機場和關西國際機場，只需簡單步驟就能輕鬆租還。

WiFi BOX費用較過去其他業者同類型服務經濟許多，官網表示，在日本當地使用1日440日圓起（約台幣95元起）。實際價格以官網為主：https://wifibox.telecomsquare.co.jp/。