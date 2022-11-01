鄭州富士康封控引發大批工人連夜逃離，有廠內的基層管理人員向媒體透露來龍去脈，指稱事件惡化源於一項謠言：「廠房即將封鎖，變成『躺平試驗區』」，由於信息的不透明，加上廠內物資缺乏、程序失當、工人對官方數據的不確信，再疊加其他的流言，最後引發了本次危機。

據《第一財經》報導，近日鄭州富士康員工因為聚集性疫情徒步返鄉的視頻在社交網絡上流傳，傳聞稱進入隔離點的陽性病例人員被放出返工，疫情可能蔓延的疑慮造成恐慌，外界質疑富士康對疫情管控不力，成為網上熱烈議論焦點。在鄭州富士康內數十萬工人，面對疫情不同角色有著各自複雜而充滿變化的心理認知。

鄭州富士康匿名的基層管理人員透露，工人恐慌性逃離廠區事件起源於一項謠言：「廠房即將封鎖，變成躺平試驗區」。（圖／微博）

《第一財經》採訪富士康生產線上基層管理者王海（化名）表示，自己觀察到的事實，與網上傳聞不同。解決員工恐慌的方式，並不能只是「闢謠」。信息不透明、信息不對稱引發的誤會、園區物資和後勤能力不足導致短期內陽性病例和密接人員安置問題的顯現，以及公眾如今對於新冠病毒狀況的認知，都是造成恐慌的原因。在他看來，解決好這些問題，是平衡防疫和生產的關鍵。

王海表示，陽性病人和密接人員從10月15日開始陸陸續續被拉走，有一個集中隔離點，大概能容納2萬人左右。另外在機場往南有一個方艙醫院，有一些人在員工宿舍裡隔離，宿舍做不到全樓層封閉，只能單個房間封閉。但在宿舍隔離的人不是多數。

他說， 10月29日上午，工人圈子裡有傳言說園區即將封鎖，這裡要變成「躺平試驗區」，員工因為這個謠言才開始恐慌。另外，園區旁邊的隔離點同日放出一些人，他們直到10月31日都沒有上班，當時謠傳這些人會直接上班，加劇了園區員工情緒恐慌，有人踹開圍欄就逃走了。他們認為被感染的機率很大，也不完全瞭解病毒的情況。有一些員工情緒爆發，通過抖音和群發傳播，一些原本沒想走的人，也在不完全知道事實的情況下跟著走了。主要還是因為信息不透明，公司又太大、流程太複雜，員工對實際情況有一些誤解。

他解釋道，工人誤以為隔離點放出來的都是確診者，事實上不是，他們可能只是與陽性病人同管篩查的人或是密接，只是因為園區空間有限而沒法單獨隔離，有部分被迫安排與陽性病人同一個房間。他們在被放出來之前，這些人都做過抗原篩查，2次篩查都是陰性才可以回到園區裡的宿舍。

王海還說，網上流傳工廠內缺乏物資的情況是真實存在的，特別是核酸結果異常的工人，需要去隔離點隔離，剛被轉運到另一處時，補給有時未能跟上。以後應該要信息透明化，工人不僅不清楚廠內的病例數，對鄭州的數字也不確信，數字不透明，外部醫療資源就不能進來幫助他們。

王海還指出，3年前感染新冠病毒的病人死亡率很高，但現在看起來重症率已不高，對病毒的認知可能需要調整。