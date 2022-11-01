程予希醉心畫畫。（34的ㄅㄅ提供）

程予希醉心畫畫。（34的ㄅㄅ提供）

程予希畫展《34的ㄅㄅ》主視覺。（34的ㄅㄅ提供）

女星程予希甫以《第一次遇見花香的那刻》獲得「金鐘57」迷你劇集最佳女配角獎，近日除了忙宣傳民視新戲《決勝的揮拍》，也宣布斜槓新身分，升格畫家！她一手籌備多時的首場個人畫展《34的ㄅㄅ》，即將於11／11～11／20日於台北「鬧空間 NOW space」展出，展期為期10天，可說是雙喜臨門！

被問到為何想辦個人畫展及何時起心動念，程予希說：「其實從來沒有想過自己可以辦展，覺得這件事離自己非常遙遠，純粹是因為從小就愛畫畫，長大後又再接觸到，覺得畫畫是讓自己非常開心的事情，可以讓心情平靜，也有個出口。」她提到因為疫情，前年起被困在家裡，自己也歷經了生命中的低潮，當時自己對現實無能為力、也無法改變現況，在環境限制下才有機會又接觸畫畫。

「想辦個人畫展，主因是在這3年來累積了許多幅畫作，這些畫作都一直擺在家裡某個角落，朋友看到很喜歡，還建議不要擺在家裡生灰塵，鼓勵我辦展跟大家分享！」她在朋友的熱心協助下展開奇幻的旅程，屆時希望透過每幅畫作分享創作的心境故事，藉此能收到不同的反饋，「也想透過畫作療癒別人，分享快樂感受。」

而讓程予希重拾畫筆，再次作畫的關鍵人其實是閨蜜孟耿如，因孟耿如去上水彩課，問她有沒有興趣一起去上，當時處在低潮的她沒多做考慮就重拾畫筆，過程中又發現，作畫可使自己心思安靜下來，「不但非常專注，也是一種舒壓方式，每當投身畫裡就能感受到無比平靜。」程予希分享：「有時候一整個下午都專注在畫畫裡，是一件滿足又開心的事情，也才喚起自小對畫畫喜愛無比的記憶。」

程予希自認是受到在廣告公司上班的父親影響，讀書時期美術分數也都很高，小時的她甚至每天還拿家裡日曆紙背後畫畫。特別的是，畫畫居然在日後也成為她準備角色功課的一種儀式，使她驚覺到畫畫這件事在她生命中佔據了很重要的位子！

在策展從零到有的這段期間，程予希表示，要感謝超級好姊妹孟耿如大力相挺，「耿如因為有許多辦展的經驗，從聯展到個展，參展過無數畫畫比賽，一路走來經驗累積相當豐富，對我更是全力支持，也給予非常多幫助及心理建設。」孟耿如甚至還跟她說：「辦個人畫展，心理素質要強大一點，就算只有1、2人來看，沒有人買畫也是很正常的，心情起伏不要過大，用平常心來看，這就是一個非常棒的分享。」

程予希因累積太多畫作家裡已無空間，孟耿如還大方出借畫室擺放，甚至生「黃玉米」時，因要做月子，乾脆大方把鑰匙交給程予希，不僅讓她自由進出使用畫室，還供應她畫布、顏料使用，貼心要程予希把她畫室當自己的家使用。程予希感激地說：「辦展瑣碎的事情真的太多了，自己零經驗要從無到有籌劃，有很多東西其實沒有概念，真的太謝謝耿如無私的分享，如果沒有耿如，我的畫展不可能辦得出來。」

出道將邁入第10年，34歲的她，將畫展做為送給自己的生日禮物，無奈疫情及接連投入新戲拍攝準備，索性將展期從原本的6月延到11月，這次展覽的創作理念很大一部分作品，來自於所演過的角色。而剛獲獎的她，蠟燭兩頭燒，左手忙新戲宣傳，右手籌備畫展，忙得很有成就感，「剛得獎有兩天沈浸在大家祝褔裡，但我還蠻理性的，之後就馬上投入畫展裡。」

她表示：「這是我第1次辦個人畫展，時間好急迫，很多東西沒有經驗，從零開始做，有很多雜事要規劃準備，還好身邊有許多好朋友幫忙。」她一開始緊張備感壓力，但隨畫展即將在11日開始，就索性享受樂在其中的忙碌，心情上非常興奮期待，「期待大家邀約親友一起來看展，就像是參加party的感覺！」

程予希個人首場畫展《34的ㄅㄅ》，將於11／11-11／20展出，完全免費入場，現場除精心畫作外，她也親自錄製語音導覽，希望前來觀賞的人透過視覺聽覺，感受每ㄧ幅畫創作背後的故事。展覽期間畫作也將販售，及推出限量周邊商品，供海內外喜愛的粉絲收藏。展覽所有收入扣除成本，將捐助公益單位。此外，她將於11／12 （六）及11／19 （六）下午3：00於「鬧空間 NOW space」，舉辦《34的ㄅㄅ》座談會，親自分享創作理念和心路歷程，並一一為粉絲簽名留念，詳細參加辦法及畫展相關資訊，請關注程予希官方社群。