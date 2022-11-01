夜點費算不算工資，影響國營事業員工退休金多寡，勞資為此爭訟多年。行政院上月拍板同意，從今年11月1日，經濟部所屬事業夜點費將納入計算退休金。依據估算，油電糖水初期將為此每年要多支付7000萬退休金，好處是終止長年司法糾紛。

中油、台電擁有電廠、煉油廠、天然氣廠或石化廠等，都需24小時運轉操作，須有夜間輪班人員，最早各事業只為這些員工準備宵夜或點心，後來於1948年改以現金發放「夜點費」。經濟部表示，因其屬「勉勵與慰勞」性質，故歷來各事業未將「夜點費」納入計算退休金。

但此遭勞團質疑是巧立名目規避夜間加班費，且夜點費不算工資，對勞退舊制、一次結清的輪班制勞工來說，將導致退休金縮水，多年來，光是油電兩家公司累積就有1400多起訴訟案，且絕大多數是公司方敗訴。

隨著經濟情勢發展，社會對於夜點費的看法已逐漸改變，勞動部於2005年修正勞基法施行細則，刪除「夜點費非屬工資項目」規定，司法實務見解也漸趨認定「夜點費應納入計算退休金」，經濟部經多年開會研商，也終於獲共識，報請行政院同意將夜點費納入計算退休金，才有該院上月28日核定施行之舉。

經濟部指出，夜點費納入計算退休金作法，已獲得各事業工會一致支持。所屬油電糖水4家事業約有1萬2千名現職輪班人員，以及3400名已退休5年人員，都將一併適用。

依此人數評估，4家國營事業未來每年要增加約7000萬元退休金支出，但該部強調，隨著勞動舊制人員逐年退休，可望降至每年4000萬元，有可避免勞資長年持續爭訟，提振夜間輪班基層人員士氣好處。