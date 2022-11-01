偶像男團「Ozone」出身自選秀節目《原子少年》，由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成。他們近日釋出新單曲〈O.A.O.〉，分享新歌前期籌備花90天，日前拍攝MV則是耗時超過48小時，現場搭設超過10個場景，連換4套不同風格造型，文廷還連續秀10幾次後空翻絕技，笑說：「翻了有史以來最多次的後空翻。」

他們在飛沙舞台拍攝時，每次文廷後空翻都會吃到祖安和子翔滑地板的沙子，祖安笑說：「我們也都吃到對方的沙子。」子翔、佳辰、祖安則是在水池場景旁邊跳舞，水波讓地板溼滑，導致賣力跳舞的3人不斷滑倒又站起來繼續熱跳。

他們都是第一次經歷超長時間拍攝，工作到第20個小時，大部分成員開始呈現有點精神恍惚的狀態，連開玩笑的力氣都快被抽離，煥鈞累到自首：「今天早上一來，他們先拍，我睡了3個小時都不知道發生什麼事。」6人順利完成出道首支MV，開心表示，希望粉絲都能喜歡這首歌，「這首歌對我們來說意義重大，代表著我們的演藝生涯要開始了。」