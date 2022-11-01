空勤總隊及海巡署1日動員於中部海域，展開「鑫順一號」12名失蹤船員海空大搜救，尚未發現失蹤船員下落。（海巡署提供）

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，10／30日才在高雄外海通報3名船員受傷，31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名船員搭乘救生艇逃生；其中5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明；空勤總隊1日出動6架次直升機與海巡出動4艘巡防艦持續搜尋，只發現2艘無人救生艇。

航港局中部航務中心表示，「鑫順一號」船上載有重油約198.835噸、輕油48.801噸，滑油1100公升、水泥原料約9500噸。航港局長葉協隆漏夜邀集海巡署、能源局、海保署、漁業署及船東等代表召開應變會議討論應變及營救相關事宜。

有關單位透露，新竹艦1日淩晨曾發現2名疑似落水人員，惟因船舷過高救援困難，即通報台北艦前往搜尋已失去蹤影；但到目前仍未有所獲，救援行動漏夜持續搜救中。

航港局說，因中部海域風浪高達8級陣風，只要每秒20公尺，台中港就封港！長源號救起的5名船員，目前仍然在長源號貨輪上，等台中港開港後，長源號將進入台中港靠泊。

海巡署和空勤總隊表示，儘管海上風浪大、天候變化劇烈，為了搜救12名失聯外籍船員生命安全，艦艇和空勤機組人員將會以接力方式出勤，希望能掌握黃金救援期找回失聯的12名船員。