多年以來，俄羅斯軍方一直表示，正在研發新一代匿蹤轟炸機PAK DA，但是相關資料很少，進度也不明。塔斯社最近報導稱，PAK DA的研發還在持續，並且已經推進了引擎的的靜態測試。

航空百科新聞(Air Data News)報導， PAK DA是「遠程未來航空綜合體」（Prospective Aviation Complex for Long-Range Aviation） 的縮寫，是俄羅斯最雄心勃勃的軍用機開發計畫，由圖波列夫(Tupolev)負責開發，但與其他的俄羅斯軍機計畫相同，都遇到研發困難而持續延誤。

不過，俄羅斯並沒有停止研發，庫茲涅夫聯合體(UEC-Kuznetsov)已經完成了幾具渦輪扇原型引擎的靜態測試，這是為PAK DA轟炸機所設計的引擎。

可能是PAK DA匿蹤轟炸機的設計圖，標注了S進氣道與機體正面圖。(圖/airdatanews)

一位消息人士說：「原型引擎已經進入靜態測試，正在確定性能參數。」

俄羅斯空軍現在有3款戰略轟炸機： Tu-95「熊」、Tu-22M「逆火」 和Tu-160「海盜旗」。其中Tu-95是渦輪螺旋槳動力，而Tu-22M與Tu-160都是可變翼超音速轟炸機，雖然載彈量大，但是高速飛行已無法突穿現代防空網，因此俄羅斯也希望研發類似美國B-2那樣的匿蹤轟炸機。

迄今為止，俄羅斯尚未發布PAK DA的概念圖，但是一份俄羅斯專利局的專利圖紙，似乎就是PAK DA的外型，它是一款飛行翼(Flying Wing)設計的轟炸機。這份圖紙在今年8月被披露，設計圖顯示它有座艙玻璃，似乎是有人駕駛；雙引擎設計，S型進氣道以降低雷達反射機率。機腹有大型彈艙，可攜帶遠程巡弋飛彈、高精準度炸彈，和高超音速武器。