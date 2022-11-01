中華民國唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會，今天舉辦「中部身心障礙者及其家庭服務總部開幕記者會」，由中市社會局長彭懷真、唐氏症基金會董事長暨關愛者協會理事長林正俠等共同剪綵。(主辦單位提供)

中華民國唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會，今天共同舉辦「中部身心障礙者及其家庭服務總部開幕記者會」，由中市社會局長彭懷真、唐氏症基金會董事長暨關愛者協會理事長林正俠等共同剪綵；唐氏基金會指出，成立中區服務總部，因有感中部地區身心障礙者人口眾多，服務需求殷切，為提供身心障礙家庭更多持續性的服務，盼望落地生根，讓服務繼續茁壯，照顧更多需要的人。

今天活動在唐寶寶的《搖嘞搖嘞》舞蹈、《心花開》陶笛表演下揭開序幕，看著他們如此賣力，社會局長彭懷真表示：「唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會一直是台中市的好夥伴，協助台中市推動許多身心障礙者的服務，績效卓著，還延伸幫助台中市發展公共托育服務。很高興優質的基金會能正式落腳台中，未來能與台中市政府攜手並進，一起為身障者努力。」

董事長林正俠說，唐氏症基金會正式在台中成立服務總部，主要是看到身心障礙者家庭的需要，中區有許多唐氏症家庭，也有許多身心障礙家庭，基金會目前在台中有天生我才台中南屯站、霧峰站兩間小作所；一間身心障礙者社區關懷據點於霧峰，還有大雅、坪林，兩間親子館暨公托。

籌畫中的有西屯親子館暨公設民營何安托嬰中心、神岡親子館暨公設民營托嬰中心，預計於明年度和大家見面。協助台中市政府是服務開展的第一步，未來也將從大台中一步步延伸至周遭都市，進一步擴及整個中部。哪裡有需要，哪裡就有我們的身影。

唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會訴求全生涯的照顧服務，從唐寶寶一出生，到走完人生最後一哩路，基金會陪同唐寶寶與家人度過每一個艱難時刻，範圍由出生前之諮詢，到出生後之早期療育、醫療照護、情感交流、個案關懷、才藝班隊、照顧服務與支持就業等。

同時受基金會、協會服務的「小蘋」，母親鄭女士分享，看見每個老師、工作人員真心真意愛孩子，每次家長座談會都是滿滿感動，原來他們替孩子做了那麼多，孩子哪裡需要加強、有什麼問題、需要用哪些方法，一一定期檢視，很謝謝老師的辛苦付出。

唐氏基金會強調，今年整體大環境受烏俄戰爭、通膨疑慮影響，未如過往樂觀，基金會、協會獲得的捐款亦受到影響。然而服務發展在即，若因此延宕將造成有需求的家庭更多等待，基金會、協會懇請各界持續挹注資源，使服務得以持續，理想得以實現，孩子笑容綻放，洽詢可聯繫04-2251-2280＃18柯先生。