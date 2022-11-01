職業女將洪玉霖以72桿暫居第2。（台灣科技公益協進會）

由台灣科技公益協進會主辦、總獎金100萬台幣的2022科技希望巡迴賽第5站花蓮站，1日在花蓮高爾夫俱樂部開打，在先有些小雨後無雨有風的天氣下，尋求連冠的職業選手沙比亞特馬克，打出低於標準桿3桿的69桿，在職業選手中暫居首位，職業女將洪玉霖以72桿暫時居次。

連日大雨的花蓮，今天早上雨勢停歇，讓比賽順利進行，球道雖然仍有些溼軟，不過開球前花蓮球場的場務工作人員動員整理場地，讓選手們可以在最好的狀況下發揮球技。

尋求連冠的職業新秀沙比亞特馬克，從第1洞出發，雖然天氣、場地狀況給予考驗，他仍抓下1隻老鷹、5隻博蒂，也有4個柏忌，他分析，自己今天後9洞推桿不理想，有不少博蒂機會未能把握，所幸開球木桿與鐵桿都發揮不錯。沙比亞特馬克今年曾在台巡ThreeBond挑戰巡迴賽拿下1座冠軍，並在科技盃希望巡迴賽第4站奪冠。

今年TLPGA台巡賽已拿下兩冠的職業女將洪玉霖，今天木桿打得不錯，推桿普通，博蒂及柏忌各2個，以最後一洞第18洞五桿洞距洞20多碼的直接切進洞、以博蒂完成這回合，是今日最佳表現。

洪玉霖指出，自己6個5桿洞只賺到一個，很可惜，主要是她首次打花蓮球場，周日又因下大雨未能練習，今天是在一切都很陌生的情形下揮桿，尤其在有風狀況下，距離抓不準、鐵桿準度不高，果嶺速度也拿捏不好，有兩洞的博蒂推桿失手，不過木桿開球還夠水準，靠切桿與推桿，也有成功救par的時候。

2022科技希望巡迴賽自9月的第4站，在賽制上做了一些調整，職業組開放25歲以下的TPGA專業教練參賽，讓他們透過賽事的磨練，繼續追尋他們的夢想；而且從2022的9月第4站開始，改採前兩回合結束後淘汰賽制，取職業24位（不分男女）、業餘男子12位、業餘女子12位，合計48位參加最終回合比賽，以符合科技希望巡迴賽的宗旨：提供職業球員與業餘選手交流平台，讓青少年選手增加與職業選手同組揮桿機會，學習實戰經驗。

2022下半年科技希望巡迴賽第4站與第5站兩場賽事，加上2023年上半年兩場賽事，將做為旅美高球好手潘政琮所主辦的兩場2023 AJGA賽事的資格賽，成績優者將由台灣科技公益協進會所補助比賽旅費。