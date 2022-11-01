大陸新能源車企1日陸續公布10月產銷數據。在已公布數據的車企中，廣汽埃安以3萬台月度數據、全年21.24萬台累計數據暫居第一。賽力斯AITO問界系列以461.37％的年增速位居增速第一。過往的造車明星小鵬，則第三個月月銷不足1萬輛，且較上月衰退將近4成。

過往三大造車新勢力蔚小理，10月銷售數據均較上月衰退。蔚來10月共交付新車10,059台，月減7.5％、年增174.3％。累計前10月，蔚來交付新車92,493台，年增長32％。

小鵬汽車方面，10月總交付5,101台，較上月減少3,367台，月減幅高達39.8％，是小鵬第三個月月銷不足1萬輛。今年前10月，小鵬汽車累計交付103,654輛，年增56％。

理想汽車部分，10月交付量為10,052輛，月減12.8％、年增長31.4％。前10月，理想汽車累計交付96,979輛，年增長54.13％。

其他新崛起的新能源車企，廣汽埃安以3萬台的月度數聚力壓群雄。該公司10月銷量達30,063台，年增長149％，前10月累計銷量達212,384輛，年增長134％。

從增速看，則是與華為合作的賽力斯奪冠。賽力斯產銷快報顯示，10月銷量12,047輛，年增長461.37％；本年累計銷量61,622輛，年增長832.82％。

此外，10月哪吒汽車U+V車型合計實現交付18,016台，年增長122％，前10月累計交付新車12.9萬台，年增長161％。零跑汽車當月共計交付7,026輛，年增加84％，但較上月減少1,728台，前10月累計交付達94,628台。