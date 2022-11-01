遊戲實況主「湘綾」（曾湘綾）是台灣和泰國混血，擁有亮眼外貌和D級火辣身材，常不吝嗇曬出性感美照，吸引41.3萬人追蹤，湘綾曾分享全家福照片，讓自己的真實身高瞬間現形，全家最矮的可愛模樣讓許多網友訝異照片和身高差很多，近期她曬出美照，火辣形象讓粉絲直呼「太辣了」。

湘綾今（1日）在社群平台發文甜喊：「我就盯到你喜歡我為止」，照片中她在室內拍攝，精緻側臉搭配浪漫捲髮，上半身沒有穿任何衣物，側面露出渾圓曲線和光滑美背，手臂巧妙遮住胸前一點避免走光，不過若隱若現反倒令人浮想聯翩，且湘綾下半身僅穿著丁字褲，蜜桃臀全被網友看光，火辣身材讓人臉紅心跳、鼻血狂噴。性感照片一曝光就狂吸許多粉絲留言：「太辣了女神仙女好美」、「別盯了，，一直喜歡著妳」、「我已經喜歡妳很久了」。

除了美貌，湘綾還有好歌喉，偶爾會在Instagram分享自己翻唱的影片，歌聲溫柔療癒，她透露：「不瞞你們說其實私底下的我很愛唱歌，但其實更喜歡聽別人唱歌，對自己歌聲沒什麼自信的我，會有翻唱作品全靠朋友鼓勵才嘗試，也是在朋友帶領下第一次在街頭彈琴」，亮麗外表加上動人歌聲，吸引無數粉絲。

不少網友誇讚：「我重播八次了聽不膩欸」、「甜美的歌聲」、「超好聽，職業級」、「請問哪裡有完整版 ?」、「人美又會唱歌，其他人怎麼辦」、「哇，好專業，感覺就像頂尖的歌星」、「意外的好聽」、「上天那麼不公平給你這麼美得臉蛋還不夠還要給你這麼好的聲音，愛了愛了」、「應該會有很多經紀公司打電話給你」。