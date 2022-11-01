謝金晶推出新專輯《直直動》，近日再度加碼推出新歌〈划拳〉，秀出創新划拳手勢多達40個，俏皮吸睛，謝金晶笑嘆，為拍新歌MV，強忍著手腕疼痛，反覆的唱跳30遍，最後再也忍不住的淚崩。

她苦笑說，「練舞過程繁複的動作，讓我快抓狂」，而拍攝新歌MV在現場反覆的跳了30遍，不斷的變換高難度的手勢動作，讓她的手腕因大動作而拉傷，也因為一直強忍著手腕疼痛到了臨界點，她在現場激動淚崩，「感受唱跳歌手的辛苦」。

她新專輯獲好評，目前已接下50場演出邀約，搶先分享近日選舉晚會告一段落，將與姊妹淘暢遊東京趣。當提到新歌〈划拳〉，謝金晶坦言與好友聚會時，最怕被邀玩划拳，每次都狂輸，一直被喝罰酒，此次新歌創新的划拳手勢，讓她克服划拳的恐懼，日後準備在好友聚會時用自創的划拳來迎戰。

她的舞曲新專輯歌曲火熱，被許多廠商指定演出舞曲，短短近兩個月，受邀活動高達50場，謝金晶直呼每天幾乎都在趕場，唱跳演出就像在洗三溫暖，全身濕透透，在舞台上更經常有阿姨粉絲或是女童主動跑到舞台前尬舞，每次表演結束，她都累到鐵手鐵腿的幾乎都沒有感覺了，「一回到家立即靠按腳機來紓緩痠痛，每天趕場演出對我而言真是甜蜜的負擔」。