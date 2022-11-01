中選會主委李進勇今(1日)表示，依《選舉罷免法》規定，投票一定要本人在投票日當天，親自到戶籍地所在的投票所投票，沒有像國外有不在籍投票。至於是否能夠安排專門投票所，李進勇回應，不行，因沒有法律依據。宅神朱學恒在《新聞大白話》節目痛批，美日韓星等國都讓確診者可以投票，這是規定在《憲法》裡的基本權利，《憲法》高於《選罷法》，不能因為中選會無能就剝奪人民選舉權，不要再拿690號大法官釋憲來騙人了。

朱學恒強調，選舉罷免創制複決，是在《憲法》裡明訂的人民基本權利，任何理由不得剝奪，大法官釋憲第690案裡講的是，你可以依《傳染病防治法》來限制人身自由，但它沒有針對剝奪投票權這件事做解釋，不要再拿690號大法官釋憲來騙人了！它沒有說你可以因此而剝奪投票權。

「美、日、韓、新加坡，通通都讓確診者可以投票。」朱學恒指出，為什麼？因為公務人員、機關的責任，是盡一切的可能、窮洪荒之力，讓人民可以實踐他《憲法》上的權利。如果可以因為李進勇無能、中選會在睡覺，就剝奪人民的選舉權的話，那警察可不可以說，這個逃犯我抓不到，不要抓？清潔隊員可不可以說這垃圾我掃不乾淨，不要掃？

朱學恒說，我們今天談的是至高無上的《憲法》權利的時候，中選會竟然可以說《選罷法》規定很嚴格？《憲法》高於《選罷法》！「李進勇！你《憲法》是體育老師教的是不是？」今天你告訴我因為你不能執行，所以他不能投票？錯！你身為一個領薪水有基本智能的中選會主委，你應該要想盡一切辦法，讓這些確診民眾可以投票，而不是跟我講做不到，做不到滾哪！

「哪有一個公僕說，你至高無上的《憲法》權利因為我做不到，我太笨太無能，所以我就不讓你去投票了？」朱學恒批，在野黨該申請釋憲的申請釋憲，該抗爭的抗爭，我們建國以來《憲法》就是要實行，竟然有一個世代因為中選會說做不到，就不做了？如果今天他可以剝奪你的人身自由，接下來就剝奪你的言論自由，未來連你的命都要的時候，現在不動，以後就來不及了。