中市中西區民眾黨議員候選人許瑞宏掛出與盧秀燕同框的競選看板，喊出「藍白綠各一席」。（許瑞宏競總提供／陳淑芬台中傳真）

中市中西區民眾黨議員候選人許瑞宏，高掛柯文哲推薦競選看板。（許瑞宏競總提供／陳淑芬台中傳真）

選舉倒數，民眾黨中市中區西區議員候選人許瑞宏，近日選區重要路口掛出各與台市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲兩人同框競選看板，以「藍白綠各一席」訴求，打出跨黨派藍、白推薦。許瑞宏今天並喊出，中西區議員3席次，「一黨獨大、兩黨惡鬥、三強鼎立」，呼籲「中間，才是最好的選擇」。

中西區市議員3席次目前「綠2藍1」，除3老將爭取連任外，另有紀文清、林京玲、黃敬傑及許瑞宏4人角逐。其中民眾黨提名許瑞宏備受矚目，他在競總成立時高掛尋求市長連任的國民黨盧秀燕競選旗幟，當時國民黨方面回應表示，感謝對盧的支持，選舉有輸有贏，大家都在打拚。

近日中西區在英才路與向上路口、大業路與精誠路口及國美館前等重要路口，出現許與盧合照競選看板，以「藍白綠各一席，監督市政，公平有效率」訴求，強調「盧秀燕真心推薦」；在五權西路忠明南路口則高掛許與柯童框的競選看板，形成藍、白推薦的「加成氣勢」。

許瑞宏說，民眾黨在台中沒有提名市長候選人，盧秀燕的政績有目共睹，他支持盧連任，也感謝盧願意不分黨派，提攜新人後輩。

許瑞宏指出，中西區市議員過去不是「2藍1綠」，就是「2綠1藍」，他主張「藍白綠各1席」，白色力量代表的中間色彩，沒有傳統包袱，有道理的都可以合作，該批評的都嚴加監督，市政運作才會公平又有效率。

許瑞宏說，「一黨獨大、兩黨惡鬥、三強鼎立」，中央執政黨一黨獨大，完全執政的弊端逐漸浮現，在野黨卻沒有足夠的監督制衡力量，反而陷入藍綠惡鬥。希望選民給白色力量機會，形成「三強鼎立」，「中間，才是最好的選擇」。