故瓷016896案事件發生時照片。（國立故宮博物院提供）

故宮調查報告提出後，不但未平息風波，外界更對故宮未在第一時間掌握實際情況而產生諸多猜測。故宮1日晚間提出四點說明釋疑。

故宮針對外界對於調查報告相關疑義，說明如下：

一、 典藏單位工作人員於發現文物傷損時，應依《國立故宮博物院典藏文物管理作業要點》規定：「院藏文物如發生傷損或遺失，典藏單位應立即陳報，查明情節，依權責處分。如隱瞞不報，加重處罰。」進行陳報，本院並無區分文物傷損程度進行分層陳報之規定。

二、 在故瓷016896、故瓷007167兩案中，院長於事件發生當天及次日接到器物處陳報後，皆立刻指示器物處進行調查，並在器物處完成調查報告後，將全案移交政風室接續進行行政調查，以核實器物處調查報告之內容。

三、 兩案在第一時間的調查，係由器物處辦理，故瓷016896案係於110年2月3日啟動，並調閱監控錄影資料，於110年2月9日完成調查報告。故瓷007167案係於111年4月8日啟動，111年4月12日完成調查報告。

四、 針對外界質疑政風室調查時未調取錄影資料一事，實際上政風室進行兩案之調查時，皆確實調取到案件發生時的監視器錄影資料，並進行關鍵畫面截圖。