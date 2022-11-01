工業電腦廠融程電（3416）最新財報出爐，第三季營收7.64億元，稅後淨利1.63億元，季增74.6％，年增45.2％，繳出高雙位數成長佳績，EPS 2.24元，改寫單季新高紀錄，累計前三季EPS達4.72元。

融程電受惠出貨力道續強，以及缺料情況緩解，帶動第三季營收衝上7.64億元，營業毛利達2.8億元，季增39.1％，毛利率36.7％，季增3.5個百分點，推升單季營收、稅後淨利、EPS齊創新高。

融程電累計前三季營收19.59億元，稅後淨利3.42億元，年增18％，淨利率17.5％，表現率優於去年同期，EPS達4.72元。市場預期，融程電全年獲利將維持賺進半個股本以上實力，再創歷史新高。

融程電指出，從市場需求來看，公司持續開發新應用領域應用，訂單能見度至明年，在手訂單優於往年平均，在產能利用率提升挹注下，持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準，目前也積極布局2023年首季。

展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收挹注。

另外，融程電積極投入公共安全應用，能源應用領域，充電站等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，有利持續擴大營運版圖。預料在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長。